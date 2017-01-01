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Глава ГПСУ существенно сократил число генеральских должностей

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Решено на 21% сократить число генеральских должностей.
Дайнеко выполнил обещание сократить число генералов
Дайнеко выполнил обещание сократить число генералов
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Новый глава Государственной пограничной службы Сергей Дайнеко отчитался о сокращении генеральских должностей в ведомстве на 21%. Об этом сообщает Урядовий портал.

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Дайнеко заявил, что в ГПСУ слишком много высоких должностей, что не является эффективным. Было решено сократить число генералов.

Сегодня на этапе обновления власти в стране ГПСУ тоже кардинально меняется. Структурным изменениям, которые мы уже начали, предшествовал системный аудит и анализ реального состояния дел в ведомстве. Был определен ряд острых проблем, требующих первоочередного решения. В частности, это неоправданно раздут, малоэффективен управленческий аппарат как на центральном, так и на региональном уровнях. Это не только нерационально, но и существенно демотивирует персонал подразделений, непосредственно охраняющих границу, - сообщил Дайнеко.

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Глава ведомства отметил, что в этом направлении главные акценты сделаны на сокращении должностей в управленческих звеньях, исключении дублирования функций и структур, приближении к европейским нормам соотношение органов управления и обеспечения - в подразделения границы. 

Мы начали по оптимизации центрального аппарата ГПСУ. С 15 существующих департаментов в Администрации создано 5. В целом количество самостоятельных структурных подразделений сокращено на треть, а количество генеральских должностей уменьшено на 21%, - отметил председатель ГПСУ.

Дайнеко также анонсировал реформацию региональных департаментов. Будет реализовано новые, более современные методы отбора персонала, в том числе с помощью программы “Новые лица границы”.

Напомним, глава ГПСУ анонсировал сокращение числа генералов. Дайнеко заявил, что хочет значительно сократить число генералов.

 

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Теги: ГПСУ, генералы, сокращение, Дайнеко
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