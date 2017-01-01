Глава ГПСУ существенно сократил число генеральских должностей

Решено на 21% сократить число генеральских должностей.

Новый глава Государственной пограничной службы Сергей Дайнеко отчитался о сокращении генеральских должностей в ведомстве на 21%. Об этом сообщает Урядовий портал.

Читай также: Зеленский назначил главу ГПСУ

Дайнеко заявил, что в ГПСУ слишком много высоких должностей, что не является эффективным. Было решено сократить число генералов.

Сегодня на этапе обновления власти в стране ГПСУ тоже кардинально меняется. Структурным изменениям, которые мы уже начали, предшествовал системный аудит и анализ реального состояния дел в ведомстве. Был определен ряд острых проблем, требующих первоочередного решения. В частности, это неоправданно раздут, малоэффективен управленческий аппарат как на центральном, так и на региональном уровнях. Это не только нерационально, но и существенно демотивирует персонал подразделений, непосредственно охраняющих границу, - сообщил Дайнеко.

Читай также: Троих детей пытались незаконно вывезти за границу

Глава ведомства отметил, что в этом направлении главные акценты сделаны на сокращении должностей в управленческих звеньях, исключении дублирования функций и структур, приближении к европейским нормам соотношение органов управления и обеспечения - в подразделения границы.

Мы начали по оптимизации центрального аппарата ГПСУ. С 15 существующих департаментов в Администрации создано 5. В целом количество самостоятельных структурных подразделений сокращено на треть, а количество генеральских должностей уменьшено на 21%, - отметил председатель ГПСУ.

Дайнеко также анонсировал реформацию региональных департаментов. Будет реализовано новые, более современные методы отбора персонала, в том числе с помощью программы “Новые лица границы”.

Напомним, глава ГПСУ анонсировал сокращение числа генералов. Дайнеко заявил, что хочет значительно сократить число генералов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram