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"Слуги" создадут подкомитет по надзору за спецслужбами

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В команде президента уверены, что депутаты от ОПЗЖ туда никак не попадут.
Депутаты от "СН" собрались присматривать за спецслужбами
Депутаты от "СН" собрались присматривать за спецслужбами
пресс-служба ВР

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Партия "Слуга народа" намерена создать в новом парламенте подкомитет по надзору за спецслужбами. Об этом в интервью LB.ua рассказала новоизбранная депутатка от "СН" Анна Коваленко.

"Согласно закону "О комитетах Верховной Рады", они формируются сразу после выборов, в ходе дальнейшей работы парламента создать их невозможно", - отметила она.

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"Поэтому закон о создании комитета по надзору за спецслужбами фактически начнет действовать уже во время работы Рады следующего созыва. Наш парламент создаст подкомитет", - пояснила Коваленко.

По ее словам, членами подкомитета должны стать "люди, которые готовы разобраться в сфере и быть готовыми пройти через определенные ограничения". 

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"Они должны быть готовыми к системной работе, анализировать законодательные акты, регулирующие деятельность спецслужб и практику их использования, делать соответствующие запросы, взаимодействовать со Счетной палатой, участвовать в определении бюджетной политики и многое другое", - поясняет Коваленко.

"И главное, чтобы туда не попали нардепы, которые потенциально уязвимы к воздействиям иностранных агентов или аффилированы с государством-агрессором", - сказала депутатка.

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Нардеп также выразила уверенность, что депутаты от партии ОПЗЖ не смогут работать в подкомитете.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссию по делам ветеранов возглавит волонтерка Яна Зинкевич.

 

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Теги: Слуга народа, спецслужбы, комитет, подкомитет, Рада
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