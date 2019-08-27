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Суд в октябре снова рассмотрит вопрос об аресте имущества Ющенко

Комментариев: 1
Генпрокуратура подала апеляционную жалобу на решение суда, отказавшегося от ареста.
Имущество Ющенко все еще могут арестовать
Имущество Ющенко все еще могут арестовать
president.gov.ua

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Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Генпрокуратуры на решение Печерского суда Киева, который отказался арестовать имущество экс-президента Виктора Ющенко. Об этом сообщают Українські Новини.

Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк уточнил, что апелляцию рассмотрят в октябре.

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Даты рассмотрения прокурор не уточнил. ГПУ настаивает на том, чтобы на имущество Ющенко был наложен арест, так как считает, что он мог способствовать выведению из госсобственности "Межигорья" Виктором Януковичем. Всего в деле "Межигорья" было объявлено о подозрении восьми лицам.

 

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Теги: арест, Ющенко, имущество, суд, ГПУ, апелляция, Межигорье, Янукович
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Комментариев (1)
Коляка    27.08.2019, 11:41
Оценка:  +2
Коляка
с него все беды начались
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