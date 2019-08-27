Суд в октябре снова рассмотрит вопрос об аресте имущества Ющенко
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Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Генпрокуратуры на решение Печерского суда Киева, который отказался арестовать имущество экс-президента Виктора Ющенко. Об этом сообщают Українські Новини.
Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк уточнил, что апелляцию рассмотрят в октябре.
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Даты рассмотрения прокурор не уточнил. ГПУ настаивает на том, чтобы на имущество Ющенко был наложен арест, так как считает, что он мог способствовать выведению из госсобственности "Межигорья" Виктором Януковичем. Всего в деле "Межигорья" было объявлено о подозрении восьми лицам.
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