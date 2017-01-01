Утаивание имущества на 1,3 млн: НАБУ открыло дело против Гладковского

Скандального экс-чиновника подозревают в декларировании недостоверных данных.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против экс-замглавы СНБО Олега Гладковского. Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Его подозревают в декларировании недостоверных данных. По данным источника, Гладковский не задекларировал имущество общей стоимостью около 1,3 млн гривен.

Гладковский не указал в декларации за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании. По данным Нацагентства по противодействию коррупции, речь идет о компании RI-SYSTEM LIMITED.

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Также не был задекларирован автомобиль сына Гладковского и наличие у него корпоративных прав в Киевоблэнерго.

Напомним, в декларации Гладковского нашли нарушения. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации Олега Гладковского за 2015 год составляет 1,3 млн гривен.

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