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Под Черниговом пьяный СБУшник с компанией устроили стрельбу по людям, - СМИ

Комментариев: 5
На Черниговщине сотрудник спецслужбы с друзьями катались пьяными по селу и стреляли по людям.
Пьяный СБУшник открыл стрельбу по людям
Пьяный СБУшник открыл стрельбу по людям
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В селе Новая Басань Бобровицкого района Черниговской области сотрудник СБУ в нетрезвом состоянии ездил за рулем автомобиля и устроил стрельбу. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает УНИАН.

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Отмечается, что вечером 25 августа в центре села ездил автомобиль с пьяным водителем и пассажирами, которые стреляли по людям.

Местная жительница сообщила полиции, что к ее компании подъехало неизвестная Skoda, оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону. На место происшествия выезжали полицейские. Оказалось, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.

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В Главном управлении Национальной полиции в области подтвердили эту информацию. На правонарушителя полиция составила протокол по статье об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях), что наказывается штрафом в размере 10 200 гривен.

В полиции также уточнили, что отреагировали на это происшествие в рамках действующего законодательства. В управлении СБУ в Черниговской области отметили, что фигурант инцидента не является сотрудником регионального управления, он - из Киева.

Напомним, в Днепре при задержании грабителя ранен замначальника полиции города. Подполковник получил ранение при задержании грабителя.

 

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Теги: алкоголь, СБУ, стрельба, полиция, Черниговская область
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    27.08.2019, 12:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
100 дней правления артикля.
МонШер    27.08.2019, 12:10
Оценка:  +1
МонШер
За стрельбу по людям уголовное дело возбудили?
nelci    27.08.2019, 12:17
Оценка:  0
nelci
Ну стрелял, по пьяни, так не убил же никого, с кем не бывает, был бы местный и шум бы замяли.
VSHIVANKA    27.08.2019, 12:10
Оценка:  -1
VSHIVANKA
БУДНИ ЭУРОПЭЙЦИВ , ВСЕ КАК ОБЫЧНО , НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО.....
СУГС !!!
ВосставшийИзБана    27.08.2019, 12:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
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