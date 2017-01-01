Зеленский назначил нового руководителя СБУ в Кировоградской области
Президент Владимир Зеленский назначил главой управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Алексея Петрова.
Об этом говорится в соответствующем указе.
Читай также: Зеленский уволил главу Николаевской ОГА
"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе.
Алексей Петров украинский контрразведчик, с 14 февраля 2017 руководитель Департамента контрразведки Службы безопасности (вместо Виталия Найды), генерал-майор.
Напомним, что Рада планировала переименовать две области.
Как сообщалось 9 августа, Зеленский назначил начальника департамента кибербезопасности СБУ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.