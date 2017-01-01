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Зеленский назначил нового руководителя СБУ в Кировоградской области

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Алексей Петров - украинский контрразведчик, генерал-майор.
Петров ранее возглавлял Департамент контрразведки СБУ
Петров ранее возглавлял Департамент контрразведки СБУ
nashigroshi.org

Президент Владимир Зеленский назначил главой управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Алексея Петрова.

Об этом говорится в соответствующем указе.

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"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе.

Алексей Петров украинский контрразведчик, с 14 февраля 2017 руководитель Департамента контрразведки Службы безопасности (вместо Виталия Найды), генерал-майор.

Напомним, что Рада планировала переименовать две области.

Как сообщалось 9 августа, Зеленский назначил начальника департамента кибербезопасности СБУ.

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Теги: Зеленский, СБУ, Кировоградская область
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