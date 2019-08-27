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Подгруппа в Раде соберется вечером вместо утра

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Депутаты продолжают консультироваться по составу будущих комитетов и другим вопросам.
Депутаты не смогли собраться на утреннюю подгруппу
Депутаты не смогли собраться на утреннюю подгруппу
пресс-служба ВР

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Подгруппа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва соберется на заседание в 18:00 во вторник, а не в 12:00, как планировалось ранее. Об этом рассказал депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов, передает УП со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Из-за того, что продолжаются постоянные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, через эти консультаций требуется дополнительное время", - отметил он.

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В данный момент представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Верховной Рады нового созыва.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" создаст в парламенте подкомитет по надзору за спецслужбами.

 

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Теги: Рада, депутаты, комитеты, консультации
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