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Facebook заблокировал самый популярный паблик об украинском языке

Комментариев: 4
У страницы была аудитория около 520 тысяч человек.
Активист просит помочь разблокировать ресурс
Активист просит помочь разблокировать ресурс
facebook.com/Klasztorny

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу “Mova” об украинском языке. Об этом на своей странице сообщил активист Алексей Кляшторный.

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Паблик “Mova” считался одним из самых популярных во всем украинском сегменте на платформе этой социальной сети. Страница нашла поддержку среди 520 тысяч украинских пользователей.

Паблик "Mova" заблокирован! 520 000 подписчиков - одну из крупнейших проукраинских патриотических страниц во всем украинском сегменте Facebook заблокировали! - написал активист.

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Паблик был заблокирован в День Независимости после многочисленных жалоб пользователей.

Кляшторный просит всех неравнодушных обжаловать действие администрации Facebook. Есть вероятность, что паблик ещё могут восстановить. 

Напомним, страницу Виталия Кличко в Instagram заблокировали. Столичный мэр винит во всем “интернет-троллей” и плохих политиков.

 

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Теги: паблик, соцсеть, Фейсбук, украинский язык
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Комментариев (4)
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sandman38    27.08.2019, 12:41
Оценка:  +1
sandman38
У кацапья от мовы аж пердаки горят.
freederik33    27.08.2019, 12:39
Оценка:  0
freederik33
Правильно и сделали , я бы тоже жаловался о блокировке.
Я_Христос    27.08.2019, 12:31
Оценка:  -1
Я_Христос
Оце так SOSnuly.
Это же что там такое было, что уже даже фб, который не банит с14 за экстремизм, их заблокировал?
Я_Христос    27.08.2019, 12:33
Оценка:  0
Я_Христос
Помнится, там регулярно постили хейтспич, но их же не блокировали.
Аж интересно. xD
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