Facebook заблокировал самый популярный паблик об украинском языке

У страницы была аудитория около 520 тысяч человек.

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу “Mova” об украинском языке. Об этом на своей странице сообщил активист Алексей Кляшторный.

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Паблик “Mova” считался одним из самых популярных во всем украинском сегменте на платформе этой социальной сети. Страница нашла поддержку среди 520 тысяч украинских пользователей.

Паблик "Mova" заблокирован! 520 000 подписчиков - одну из крупнейших проукраинских патриотических страниц во всем украинском сегменте Facebook заблокировали! - написал активист.

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Паблик был заблокирован в День Независимости после многочисленных жалоб пользователей.

Кляшторный просит всех неравнодушных обжаловать действие администрации Facebook. Есть вероятность, что паблик ещё могут восстановить.

Напомним, страницу Виталия Кличко в Instagram заблокировали. Столичный мэр винит во всем “интернет-троллей” и плохих политиков.

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