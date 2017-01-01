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Курорт на Закарпатье засыпало градом как снегом

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"Зимние" пейзажи с сугробами града, выпавшего в августе, публикуют местные жители в соцсетях.
Сугробы града в августе на Закарпатье
Сугробы града в августе на Закарпатье
facebook.com/chan.cimbora

В селе Лумшоры в Перечинском районе Закарпатской области в понедельник, 26 августа, выпал обильный град, из-за чего местность стала выглядеть как заснеженная. Соответствующие фото и видео опубликовал пользователь Василий Цимбора на своей странице в Facebook.

У нас зима уже, - отметил он.

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Выпавший град окутал базу отдыха и превратил окрестности в настоящую зиму.

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Напомним, метели обрушились на горные курорты Австралии. Местами выпало уже 70 см снега, но метели не прекращаются. Синоптики говорят, что это связано с “волной холода“. 

 

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Теги: Закарпатье, видео, фото, град, Закарпатская область
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