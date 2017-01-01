СБУ и ГБР проводят обыски в Раде из-за сенсорной кнопки

В помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения и без решения суда зашли 12 сотрудников СБУ и ГБР.

Факт внедрения сенсорной клавиши ГБР рассматривает как основание для уголовного дела korrespondent.net

Читай также: СМИ выяснили, кто забирался на купол Верховной Рады

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады и продолжили их во вторник, 27 августа.

Об этом на брифинге во вторник рассказал спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, 23 августа должна была состояться процедура тестирования общей нагрузки системы “Рада“.

“За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были в ожидании зайти в зал и провести тестирование, в помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований“, - рассказал Парубий.

Следователи зашли в серверную часть Верховной Рады и заблокировали ее работу.

Читай также: Рада планирует перейти на новую систему голосования

В Государственном бюро расследовании сообщили, что центральный аппарат Бюро при поддержке СБУ проводит досудебное расследование по ст.363 Уголовного кодекса, которое касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.

“То есть факт внедрения сенсорной клавиши ГБР рассматривает как основание для открытия уголовного производства против сотрудника аппарата Верховной Рады Украины“, - заявил Парубий.

Как сообщалось 22 июля, по делу о хищениях в оборонке СБУ проводило обыски в Кабмине, ГПСУ и ГФС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.