Бекирова неожиданно выпустили из СИЗО

Оккупационный суд в Крыму неожиданно изменил меру пресечения.

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Оккупационный суд Симферополя неожиданно изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову и отпустил его из СИЗО. Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

“Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов“, - написал журналист, который освещает процессы над преследуемыми РФ крымскими татарами и другими гражданами Украины в Крыму.

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Суд принял решение отпустить Бекирова из СИЗО под обязательство о явке в суд. Бекиров провел в заключении 258 дней.

Только 8 августа, отметим, тяжело больному Бекирову продлили арест до 11 октября.

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