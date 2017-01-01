Бекирова неожиданно выпустили из СИЗО
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Оккупационный суд Симферополя неожиданно изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову и отпустил его из СИЗО. Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.
“Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов“, - написал журналист, который освещает процессы над преследуемыми РФ крымскими татарами и другими гражданами Украины в Крыму.
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Суд принял решение отпустить Бекирова из СИЗО под обязательство о явке в суд. Бекиров провел в заключении 258 дней.
Только 8 августа, отметим, тяжело больному Бекирову продлили арест до 11 октября.
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