В Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком

Черный тонированный БМВ ехал по закрытой для транспорта прогулочной зоне пляжа.

На пляже оккупированного Севастополя кавказцы избили семью с ребенком.

Фрагмент видеозаписи происшествия размещен на информационном ресурсе российских оккупантов.

Инцидент произошел 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе. Черный тонированный БМВ ехал по закрытой для транспорта прогулочной зоне пляжа, заставляя отдыхающих прижиматься к обочине дороги, чтобы не попасть под его колеса.

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В какой-то момент двое крепких мужчин кавказской внешности выскочили из авто и стали оскорблять супружескую пару с маленьким ребенком, которые, по-видимому, двигались по дороге слишком медленно. Свидетелями разборок стали десятки людей, в том числе и маленькие дети.

Мужчина указал пассажирам автомобиля, что он с семьей движется по пешеходной дорожке. Сразу после этого агрессивные незнакомцы набросились на мужчину и за минуту превратили его лицо в кровавое месиво. Женщина также получила несколько тяжелых ударов, в результате ей пришлось вызывать “скорую“.

Успокоить агрессоров пытались несколько мужчин, однако им это не удалось. Загасить конфликт удалось только прибывшему наряду оккупационной полиции. По словам очевидцев, даже в их присутствии один из нападавших продолжал выкрикивать нецензурную брань.

Через некоторое время к месту происшествия подтянулось около десятка “бородачей“, которые окружили толпу, и, оказывая на них психологическое давление, вынуждали уйти домой.

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