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В Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком

Комментариев: 21
Черный тонированный БМВ ехал по закрытой для транспорта прогулочной зоне пляжа.
"Правоохранители" оккупантов пытались унять конфликт
"Правоохранители" оккупантов пытались унять конфликт
скриншот видео

На пляже оккупированного Севастополя кавказцы избили семью с ребенком.

Фрагмент видеозаписи происшествия размещен на информационном ресурсе российских оккупантов.

Инцидент произошел 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе. Черный тонированный БМВ ехал по закрытой для транспорта прогулочной зоне пляжа, заставляя отдыхающих прижиматься к обочине дороги, чтобы не попасть под его колеса.

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В какой-то момент двое крепких мужчин кавказской внешности выскочили из авто и стали оскорблять супружескую пару с маленьким ребенком, которые, по-видимому, двигались по дороге слишком медленно. Свидетелями разборок стали десятки людей, в том числе и маленькие дети.

Мужчина указал пассажирам автомобиля, что он с семьей движется по пешеходной дорожке. Сразу после этого агрессивные незнакомцы набросились на мужчину и за минуту превратили его лицо в кровавое месиво. Женщина также получила несколько тяжелых ударов, в результате ей пришлось вызывать “скорую“.

Успокоить агрессоров пытались несколько мужчин, однако им это не удалось. Загасить конфликт удалось только прибывшему наряду оккупационной полиции. По словам очевидцев, даже в их присутствии один из нападавших продолжал выкрикивать нецензурную брань.

Через некоторое время к месту происшествия подтянулось около десятка “бородачей“, которые окружили толпу, и, оказывая на них психологическое давление, вынуждали уйти домой. 

Как сообщалось 23 июля, в Крыму фотографы избили ногами туристов, которые отказались платить ненужное им за фото с птичкой.

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Теги: Крым, пляж, Севастополь, избиение, кавказцы, драка, оккупанты, россияне
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Комментариев (21)
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Kostos    27.08.2019, 13:18
Оценка:  +2
Kostos
Ахахахах а где вяликий воен макеевский? пошто не защищат урузких? гыгыгыгыгыгыгы
КимЧенПых    27.08.2019, 13:17
Оценка:  +5
КимЧенПых
дед на палке, внук на бутылке
VSHIVANKA    27.08.2019, 13:12
Оценка:  -10
VSHIVANKA
ОККУПАНТЫ, ОККУПАЦИОННАЯ ПОЛИЦИЯ, ОККУПИРОВАННЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ.....))))
КАКАЛЫ , КАК ЖЕ ВЫ ТУПЫ , СМЕШНЫ И ЖАЛКИ В СВОЕЙ БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ.....)))))))
LoveFreedom    27.08.2019, 13:15
Оценка:  +6
LoveFreedom
соси молча опущенец)
Kostos    27.08.2019, 13:15
Оценка:  +5
Kostos
ботище, сиди на кадыровской бутильке в бессильной злобе а то ещё и пи3дюлин отвесят гыгыгыгыгыгыгыгы
Мока    27.08.2019, 13:34
Оценка:  +1
Мока
Ишак ты дурной. При Украине такого никогда не было. В Крым на отдых ехали со всего Совка и все было мирно и уважительно! Получили что хотели. Путин прийди!!!!! Пришел!!!!!
Estranged    27.08.2019, 13:09
Оценка:  +5
Estranged
воссоединились с парашкой, наслаждайтесь
Kostos    27.08.2019, 13:01
Оценка:  +4
Kostos
Ахахаха Уззкие сваих не брасают Ахахахахахаха Нирабы, пля
kharchenko_i    27.08.2019, 12:59
Оценка:  +7
kharchenko_i
Ну хозяева побили рабов. Что тут непонятного? Рабы должны служить им и уступать.
Vasya_iz_Ivanovo    27.08.2019, 13:10
Оценка:  -11
Vasya_iz_Ivanovo
У нас кавказцы у вас галичане - хрен редьки не слаще!
Kostos    27.08.2019, 13:12
Оценка:  +3
Kostos
нацик, ты не отвлекайся: строй лагеря для украинцев
LoveFreedom    27.08.2019, 13:12
Оценка:  +6
LoveFreedom
придурок ка.цапский))лечись ваня..лечись)
WTF2wtf    27.08.2019, 12:59
Оценка:  +5
WTF2wtf
"русский мир", будь он неладен
WTF2wtf    27.08.2019, 13:00
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это не семью путинского бота-бюджетника "Зорян_и_Шкиряк" они там отхайдокали?
Он как раз писал, что в Севасе семья на пляже ...
Kostos    27.08.2019, 13:02
Оценка:  +6
Kostos
не, Вкакий_и_Укакий утверждает, что живёт в Германии. Хотя скорее - в Хермании
vicinq    27.08.2019, 12:58
Оценка:  +6
vicinq
Та хоть камни с неба...
Ira0956    27.08.2019, 12:55
Оценка:  -14
Ira0956
Під час святкування дня громади на Волині люди ледь не розірвали порося. Це сталось під час конкурсу, суть якого - зловити тварину. Хто зробить це першим, може забирати трофей додому. Одну зі свинок одночасно впіймали дві жінки і почали тягнути в різні боки.
Ira0956    27.08.2019, 12:56
Оценка:  -12
Ira0956
Правоохоронці уже зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами.
foster12    27.08.2019, 13:04
Оценка:  +6
foster12
Бедное животное зовут Ira0956
Kostos    27.08.2019, 13:05
Оценка:  +6
Kostos
дирочка ватная, не скромничай это же тебе кадыровцы тоже отвесили пистюлину. Так шта, терпи, ватка. гыгыгыгыгыгы
LoveFreedom    27.08.2019, 13:14
Оценка:  +4
LoveFreedom
еще один опущенец с дурки с названием раша))
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