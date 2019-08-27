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Богдан о депутате, который собирал “дань” от его имени: Этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения

Комментариев: 2
Богдан призвал написать заявление на Майзеля в НАБУ.
Богдан ответил на скандальные сплетни
Богдан ответил на скандальные сплетни
president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не имеет никакого отношения к депутату Киевсовета Сергею Майзелю, который от его имени собирал “дань” с киосков на Троещине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Дело в том, что портал Открытая Украина опубликовал информацию о том, что депутат Киевсовета Сергей Майзель от фракции блока Петра Порошенко собирает незаконный налоги с владельцев киосков на Троещине. Интересно то, что Майзель прикрывается именем Андрея Богдана, который якобы уполномочил его собирать “дань”.

Ребята, этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. Просьба напишите заявление в НАБУ или же "вломите люлей", - написал в ответ на публикацию об этом инциденте сам Андрей Богдан.

Напомним, Богдан в ответ на "свадьбу в Сан Тропе" показал фото из Песков. Глава ОП подчеркнул, что в свободное время может отдыхать, где и как хочет. 

 

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Теги: Богдан, Майзель, скандал, черт
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Комментариев (2)
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ЗаУкраину    27.08.2019, 14:14
Оценка:  0
ЗаУкраину
мейзель? Это случайно грузинская фамилия какая то? Вроде на украинскую не похожа...
МаксимУм    27.08.2019, 13:12
Оценка:  +1
МаксимУм
я от ПЕ уже не канает...
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