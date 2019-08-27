Богдан о депутате, который собирал “дань” от его имени: Этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения

Богдан призвал написать заявление на Майзеля в НАБУ.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не имеет никакого отношения к депутату Киевсовета Сергею Майзелю, который от его имени собирал “дань” с киосков на Троещине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Дело в том, что портал Открытая Украина опубликовал информацию о том, что депутат Киевсовета Сергей Майзель от фракции блока Петра Порошенко собирает незаконный налоги с владельцев киосков на Троещине. Интересно то, что Майзель прикрывается именем Андрея Богдана, который якобы уполномочил его собирать “дань”.

Ребята, этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. Просьба напишите заявление в НАБУ или же "вломите люлей", - написал в ответ на публикацию об этом инциденте сам Андрей Богдан.

Напомним, Богдан в ответ на "свадьбу в Сан Тропе" показал фото из Песков. Глава ОП подчеркнул, что в свободное время может отдыхать, где и как хочет.

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