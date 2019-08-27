Зеленский определился с кандидатурой премьера - УП

Источники издания заверяют, что кандидатура премьера осталась одна, а вот министров пока подбирают.

Читай также: В Слуге народа назвали кандидатов в премьеры

Президент Владимир Зеленский предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет УП.

При этом в среду Зеленский и руководство ОПГ планируют проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

Читай также: Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет

“Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание того, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество“, - объясняет источник.

Ранее Игорь Коломойский заявлял, что одним из главных претендентов на кресло будущего премьера является Гончарук.

Читай также: На Банковой объяснили заявления об отставке команды

Сейчас Гончарук занимает пост заместителя руководителя Офиса президента. По образованию - юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в депутаты в №1 списка партии “Сила людей“, которая тогда набрала 0,1% голосов.

Впоследствии Гончарук был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко. Также он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

Читай также: Слуга народа распределила места в комитетах

Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, который и привел его на Банковую. Сейчас Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.

Напомним, ранее СМИ писали, что в Кабмине останутся работать два нынешних министра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.