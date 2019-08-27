Болтон уже прилетел в Киев ради поддержки Зе
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Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.
Болтон надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, отмечает посольство. “Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!", говорится в сообщении.
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Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 27, 2019
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"Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути", - говорится в пресс-службе.
Ранее Болтон анонсировал визит в Украину для поддержки президента Украины Владимира Зеленского.
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