Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Болтон уже прилетел в Киев ради поддержки Зе

Комментариев: 1
Советник Трампа надеется на продуктивные встречи в Киеве.
Болтон планирует поддержать нового президента
Болтон планирует поддержать нового президента
УНИАН

Читай также: Компании из Китая купили половину акций Мотор Сич

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

Болтон надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, отмечает посольство. “Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!", говорится в сообщении.

Читай также: США пытается помешать продаже Китаю предприятия Мотор Сич

Читай также: Болтон: Трамп уверен в хорошем контакте с Путиным

"Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути", - говорится в пресс-службе.

Ранее Болтон анонсировал визит в Украину для поддержки президента Украины Владимира Зеленского.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Болтон, США, ТРамп, советник, Зеленский, визит, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
entranceandexit    27.08.2019, 13:39
Оценка:  0
entranceandexit
печально
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь