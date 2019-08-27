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Зеленский наградил евродепутата за антироссийскую акцию

Комментариев: 1
Депутат Европарламента от Латвии осталась довольной вниманием украинского президента.
Сандра Калниете
Сандра Калниете
facebook.com/kalniete.sandra/

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени депутата Европарламента от Латвии Сандру Калниете, которая стала известной после антироссийской акции, об этом сообщает Sputnik Латвия.

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В мае этого года Калниете демонстративно сожгла платье в расцветке георгиевской ленты. Протест поддержал еще один евродепутат - Карлис Шадурскис, главный идеолог запрета российского образования в Латвии.

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Калниете, со своей стороны, выразила слова благодарности и отметила, что осталась тронута и довольна проявлением Украинского признание. Она записала видео со словами благодарности Зеленскому и украинскому народы за такую честь.

Напомним, Европарламент принял резолюцию по России. Евродепутаты нового созыва приняли свою первую резолюцию по России, призвав Кремль отпустить украинских заключенных.

 

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Теги: орден Княгини Ольги, Сандра Калниете, Зеленский, платье, акция протеста
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Комментариев (3)
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nelci    27.08.2019, 14:12
Оценка:  0
nelci
Очень своевременное действие перед встречей нормандской четверки и путиным для уничтожения порошенковских нормандских соглашений!
ЗаУкраину    27.08.2019, 14:12
Оценка:  0
ЗаУкраину
зЕленой сопле каломойши с такими тенденциями однако не долго быть раздатчиком у главного корыта Украины.
VSHIVANKA    27.08.2019, 14:07
Оценка:  +1
VSHIVANKA
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.......))))))
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