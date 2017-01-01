Псевдореферендум "ЛНР": "Председатель избирательной комиссии" предстанет перед судом

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд.

Так называемый “глава избирательной комиссии“ предстанет перед судом за организацию и участие в проведении псевдореферендума 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Читай также: Член комитета нацбезопасности и Герой Украины Богуслаев финансирует боевиков - СМИ

“Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении жителя Попасной Луганской области по факту участия в проведении так называемого “референдума“ по поддержке “акта о государственной самостоятельности “ЛНР“, то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)“, - говорится в сообщении.

Так, в день проведения псевдореферендума, 11 мая 2014, мужчина прибыл в “избирательный участок“, обустроенный в помещении Локомотивного депо в городе Попасная для координации работы других “членов комиссии“, предоставляя им советы и указания относительно процесса голосования. Кроме того, подозреваемый информировал так называемую районную "избирательную комиссию" о ходе голосования и количестве избирателей, а также принял участие в подсчете бюллетеней и составил протокол по результатам проведения “референдума“ на указанном участке.

После завершения избирательного процесса мужчина лично передал бюллетени и протокол представителям так называемой “Луганской народной республики“ для дальнейшего подсчета и объявления результатов “референдума“ с целью отделения части территории Украины.

Читай также: Готовится деоккупация “ЛДНР“: МВД подготовило 800 полицейских

Поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в совершении указанного уголовного преступления искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Как сообщалось 12 августа, организатору “референдума“ в Луганской области дали 5 лет условно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.