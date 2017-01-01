“Слуга народа” Борзова призналась, что у нее был бизнес в Крыму и заявила о выходе из него

Ирина Борзова больше не владеет частью бизнеса в оккупированном Крыму.

Новоизбранный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Борзова заявила, что у нее действительно был семейный бизнес в аннексированном Крыму. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что долю в бизнесе она получила от своего отца Наума Барули, который является руководителем “Лиги смеха”.

Я больше не являюсь бенефициаром (совладельцем) фирмы, которая была основана в 2010 году и осталась в оккупированном Крыму. Эту долю собственности в свое время мне дал мой отец, который всю жизнь работал над развитием бизнеса, но жизнь непредсказуема, - написала Борзова.

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Между тем, она не уточнила, вышел ли из крымского бизнеса ее отец. По данным российских реестров, в оккупированном Крыму зарегистрировано ООО "Профиль-Н" с уставным капиталом 5 млн рублей, учредителями которой являются Ирина Борзова (49%) и Наум Баруля (51%).

Борзова отметила, что вышла из бизнеса в связи с началом депутатской деятельности. Также она сложила полномочия руководителя общественной организации “Развитие. Развитие”.

Напомним, Зеленский определился с кандидатурой премьера. Источники издания заверяют, что кандидатура премьера осталась одна, а вот министров пока подбирают.

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