В "СН" боятся блокирования работы Рады из-за просроченной сенсорной кнопки

Срок гарантии сенсорной системы голосования истек в 2008 году.

Читай также: Рада планирует перейти на новую систему голосования

Срок гарантии системы голосования "Рада-3", которая имеет так называемую сенсорную кнопку, истек в 2008 году, рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

С тех пор ни одно голосование ВР не может быть технически подтверждено, и это может касаться и голосования в парламенте 9 созыва.

"Срок гарантии истек в 2008 году. Насколько я знаю, с 2008 года все голосования, которые происходили, не могут быть технически подтверждены, а техническое подтверждение - это юридическое основание, это доказательство в любом производстве", - говорит он.

Читай также: Новая Рада в первый день работы собирается сократить число нардепов, - СМИ

"То есть нельзя подтвердить... и это большая проблема не только для нынешнего парламента. Но мы также должны понимать, что любое техническое внедрение должно пройти техническое задание, формулировку эскиза, разработку, формулировку создания и формулировку проверки", - пояснил Стефанчук.

"Единственное, чего мы хотим, – чтобы первая сессия не была заблокирована из-за то, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ и ГБР проводят обыски в Раде из-за сенсорной кнопки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.