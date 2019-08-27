Парубий рассказал, сколько будут делать новую "сенсорную кнопку"

По словам спикера, быстро разработать новую систему "Рада" не получится.

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Внедрение системы "Рада-4" с сенсорной кнопкой с отпечатком пальца возможно в течение полугода. Об этом заявил спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

Спикер Рады восьмого созыва отметил, что новая система является высокой гарантией персонального голосования.

"Я по этому поводу разговаривал с руководителем подготовительной группы. Я знаю, что есть идея заказать компьютерную систему "Рада-4". Она является более совершенной", - говорит Парубий.

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"Ведь есть сенсорная клавиша в "Раде-3", где голосование предусмотрено двумя пальцами одновременно. Фактически, это является высокой гарантией персонального голосования", - заверил он.

"А когда новые разработчики говорят о том, что будет идентификация отпечатков пальцев, наверное, это более современная гарантия. Но на разработку новой системы уйдет не менее полугода-года", - заявил Парубий.

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Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что голосование народных депутатов 9 созыва будет происходить по системе "Рада-3". Также он опасается, чтобы работу Рады не заблокировали из-за просроченной системы.

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