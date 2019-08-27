Под Киевом двое мужчин похитили и изнасиловали женщину

Женщина стояла на остановке, когда злоумышленники затолкали ее в машину и увезли, а затем еще 16 часов избивали и насиловали.

В Белой церкви двое мужчин похитили 51-летнюю женщину, ограбили и изнасиловали ее. Пострадавшей чудом удалось сбежать и обратиться в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области во вторник, 27 августа.

В полицию по линии 102 от 51-летней жительницы Белой Церкви поступило сообщение о том, что около 3 часов ночи, двое неизвестных мужчин на остановке общественного транспорта силой затолкали ее в автомобиль и увезли в одну из квартир многоквартирного дома. Там злоумышленники удерживали женщину почти 16 часов. Наносили ей удары по всему телу, сломали два ребра, завладели мобильным телефоном и деньгами. Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали свою пленницу, - сказано в сообщении.

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Только около 19 часов женщине удалось освободиться. Она воспользовалась тем, что злоумышленники заснули, надела одежду одного из мужчин и сбежала, после чего сразу обратилась в полицию.

При проведении неотложных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Это жители Белоцерковского района, 35 и 37 лет. Оба уже находятся в изоляторе временного содержания.

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В полиции сообщили, что при проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленников полицейские изъяли квитанцию о получении займа в местном ломбарде под залог похищенного мобильного телефона и одежду потерпевшей.

По факту открыто три уголовных производства по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека, о разбое и об изнасиловании (ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 и ч.3 ст.152 УК). Мужчинам уже объявили о подозрении. Полицейские обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве на женщину упало дерево. Дерево не привалило женщину, а только ударило.

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