В Кропивницком суд вынес приговор по драке физруков

Суд наказал кропивницкого учителя физкультуры, который устроил драку на глазах школьников.

Кировский районный суд вынес решение по делу учителя физической культуры одной из школ города.

Об этом сообщает медиапортал DOZOR.

Так, в этом году учитель находился в спортзале школы и начал звать к себе другого физрука, чтобы показать ему боксерскую грушу, которую якобы тот испачкал. Коллега отказался подойти, что очень возмутило мужчину и он ответил на это тремя ударами кулаком в голову. Все это произошло на глазах школьников.

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Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по статье умышленное легкое телесное повреждение и назначил ему наказание в виде штрафа в 850 гривен. Суд также взыскал с экс-физрука в пользу потерпевшего 1250 гривен материального ущерба и 5000 гривен морального ущерба.

Напомним, в Киеве отец школьника избил учителя. На разборки с учителем отец мальчика прихватил пилу, которой грозился отпилить преподавателю руку.

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