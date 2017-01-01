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В Кропивницком суд вынес приговор по драке физруков

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Суд наказал кропивницкого учителя физкультуры, который устроил драку на глазах школьников.
Учитель получил штраф и должен заплатить ущерб
Учитель получил штраф и должен заплатить ущерб
Корреспондент

Кировский районный суд вынес решение по делу учителя физической культуры одной из школ города.

Об этом сообщает медиапортал DOZOR.

Так, в этом году учитель находился в спортзале школы и начал звать к себе другого физрука, чтобы показать ему боксерскую грушу, которую якобы тот испачкал. Коллега отказался подойти, что очень возмутило мужчину и он ответил на это тремя ударами кулаком в голову. Все это произошло на глазах школьников.

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Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по статье умышленное легкое телесное повреждение и назначил ему наказание в виде штрафа в 850 гривен. Суд также взыскал с экс-физрука в пользу потерпевшего 1250 гривен материального ущерба и 5000 гривен морального ущерба.

Напомним, в Киеве отец школьника избил учителя. На разборки с учителем отец мальчика прихватил пилу, которой грозился отпилить преподавателю руку.

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Теги: суд, драка, учитель, физкультура, Кропивницкий
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