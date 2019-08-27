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Сто дней Зеленского: Стефанчук сказал, что все победы впереди

Комментариев: 3
Руслан Стефанчук утверждает, что изменений пока нет, потому что у Владимира Зеленского за сто дней “не было реальных возможностей”.
Стефанчук объяснил, что "все победы впереди"
Стефанчук объяснил, что "все победы впереди"
NewsONE

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского у власти не было реальных возможностей для проведения изменений. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Украинская правда.

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По его словам, все самые большие победы президента вместе с его политической силой будут после 29 августа, когда состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады. Стефанчук объяснил, что за 100 дней президент и партия Слуга народа не имели реальных рычагов влияния для воплощения реформ.

По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все крупнейшие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом 2 месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть, - сказал Стефанчук.

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Напомним, Стефанчук обещает много изменений в Конституции. Слуга народа планирует сократить количество депутатов в Раде и отменить депутатскую неприкосновенности. 

 

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Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа, Руслан Стефанчук
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Комментариев (3)
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ШтормЗайцев    27.08.2019, 17:11
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Даже янукович не жаловался на отсутствие возможностей. ЗЕ - первый президент, которому страна мешает президентствовать. Смешно , но факт
LERMI_    27.08.2019, 16:59
Оценка:  +1
LERMI_
міг би просто сказати що 100 днів пішло коту під хвіст
Николай510    27.08.2019, 16:27
Оценка:  0
Николай510
Бей старых гадов!
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