Сто дней Зеленского: Стефанчук сказал, что все победы впереди

Руслан Стефанчук утверждает, что изменений пока нет, потому что у Владимира Зеленского за сто дней “не было реальных возможностей”.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского у власти не было реальных возможностей для проведения изменений. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Украинская правда.

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По его словам, все самые большие победы президента вместе с его политической силой будут после 29 августа, когда состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады. Стефанчук объяснил, что за 100 дней президент и партия Слуга народа не имели реальных рычагов влияния для воплощения реформ.

По поводу 100 дней Владимира Зеленского, то я глубоко убежден, что все крупнейшие победы мы сможем увидеть после 29 числа, потому что месяц не назначалась инаугурация, потом 2 месяца не было возможности влияния нашей политической силы на законодательную и исполнительную власть. Я думаю, это только начало, хотя победы уже есть, - сказал Стефанчук.

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Напомним, Стефанчук обещает много изменений в Конституции. Слуга народа планирует сократить количество депутатов в Раде и отменить депутатскую неприкосновенности.

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