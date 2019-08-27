Для нардепов нового созыва создали Telegram-бот

Бот поможет депутатам экономить время при поске докуметров и другой необходимой для работы информации.

Бот будет в помощь нардепам "отвечать на массу вопросов" depositphotos.com

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Для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва разработан онлайн-помощник. Это Telegram-бот, который будет отвечать на вопросы.

Об этом рассказал эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего (УИБ) Антон Семенов во время пресс-конференции во вторник, передает “112 Украина“.

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“Данный бот создан для того, чтобы помогать народному депутату, чтобы сокращать время, которое он тратит на поиск тех или иных документов, чтобы он мог отвечать на массу вопросов, которые содержатся в специализированных базах данных ВР, различных справочниках, различной нормативной документации, электронных системах, специализированных электронных системах, которые используют народные депутаты при выполнении своих прямых функциональных обязанностей“, - сказал Антон Семенов.

По его словам, бот уже сейчас может подсказать условия оформления помощников нардепа, в частности какие документы для этого нужны и куда с ними нужно обратиться.

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“Бот может показать народному депутату, какие залы доступны для заседаний, какие залы к каким комитетам относятся, для того чтобы народный депутат мог очень быстро и оперативно сориентироваться. Бот также может рассказать своему пользователю о законотворческой деятельности“, - добавил представитель УИБ.

Кроме того, Telegram-бот подскажет, как правильно работать с системой электронного заседания комитетов, а также предоставит нардепу номер телефона коллеги.

Как сообщалось, неприкосновенность депутатов отменят уже 3 сентября.

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