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Россия перебрасывает в Крым военную технику

Комментариев: 14
Колонна из РФ прошла накануне по Керченскому мосту.
Технику переправляют в Крым якобы в рамках военных учений
Технику переправляют в Крым якобы в рамках военных учений
Скриншот из видео

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Российская Федерация перебрасывает военные технику в оккупированный Крым. 

Соответствующее видео опубликовали на официальном сайте Минобороны России.

В колонне были грузовики "КамАЗ", топливные заправщики и автомобили материального обеспечения. По официальной версии оккупантов, технику переправляют в Крым якобы в рамках военных учений, которые планируют провести на территории полуострова.

Как сообщалось 31 июля, Россия вновь перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику.

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Теги: военная техника, армия, оккупанты, Крым
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Комментариев (14)
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LoveFreedom    27.08.2019, 17:03
Оценка:  +1
LoveFreedom
ну вот снова любители камней с неба сказочному жалобу писать будут что ихтамнеты засрали все пляжи и обгородили колючкой.
LoveFreedom    27.08.2019, 17:05
Оценка:  +1
LoveFreedom
это же какими тупыми мозахистами нужно быть что бы самих себя за колючку сажать...или это они думают что весь мир за колючку посадили?
VSHIVANKA    27.08.2019, 16:49
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ НОВОСТИ О РОССИИ В УКРОПНОМ РАЗДЕЛЕ ?
LoveFreedom    27.08.2019, 16:58
Оценка:  +2
LoveFreedom
а почему мокша здесь лазит и воняет?))
WTF2wtf    27.08.2019, 16:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
потому этому говну на раше и платят за такой тупой срач,
что Крым с Донбассом оккупированы россией ...
Lyonya-Space    27.08.2019, 16:59
Оценка:  +2
Lyonya-Space
А ты что делаешь на украинском ресурсе, лаптеногое?
LoveFreedom    27.08.2019, 17:00
Оценка:  +2
LoveFreedom
дух ка.цапский,вонючий,распростра няет)
Сеемма    27.08.2019, 16:38
Оценка:  -3
Сеемма
А чего видео закрыли? Ах да, это же видео МО РФ. Не гидно. Так-так, а здесь некоторые посмотрели, идите в СБУ каяться. Предатели и отщепенцы, вы стали ватниками с одного просмотра.
LoveFreedom    27.08.2019, 17:00
Оценка:  +2
LoveFreedom
опущенец не воняй здесь своим ка.цапским духом.
WTF2wtf    27.08.2019, 17:00
Оценка:  +2
WTF2wtf
Говнобот оккупантов,
нахyй пшло
ВыВсеВрети    27.08.2019, 16:36
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
....оно не железное!...)))))))
LoveFreedom    27.08.2019, 17:06
Оценка:  +1
LoveFreedom
но...плавучее и вонючее))
Николай510    27.08.2019, 16:35
Оценка:  +6
Николай510
Без войны Путлеру не спится!
ANDREICH    27.08.2019, 16:26
Оценка:  +4
ANDREICH
так так для учений
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