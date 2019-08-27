Россия перебрасывает в Крым военную технику
Колонна из РФ прошла накануне по Керченскому мосту.
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Российская Федерация перебрасывает военные технику в оккупированный Крым.
Соответствующее видео опубликовали на официальном сайте Минобороны России.
В колонне были грузовики "КамАЗ", топливные заправщики и автомобили материального обеспечения. По официальной версии оккупантов, технику переправляют в Крым якобы в рамках военных учений, которые планируют провести на территории полуострова.
Как сообщалось 31 июля, Россия вновь перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику.
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