"Слуги" надеются, что отмена неприкосновенности "объединит Раду"

У Зеленского собираются поставить вопрос на голосование уже 29 августа, а окончательно утвердить отмену неприкосновенности в сентябре.

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Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук прогнозирует голосование за проект изменений в Конституцию № 7203 об ограничении депутатской неприкосновенности 29 августа, а окончательное принятие решения - в сентябре. Об этом сообщает "112".

“Мы настроены провести его максимально быстро. Если не будет сопротивления со стороны других фракций, и я очень надеюсь, что все это декларировали на протяжении 28 лет", - отметил он.

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"Я очень надеюсь, что если мы все сплотимся вокруг этого законопроекта, это будет тот проект, который впервые сможет объединить ВР", - считает Стефанчук.

Он выразил надежду, что законопроект поддержат “Европейская солидарность“, “Батькивщина“ и “Голос“.

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“Я, опять же, глубоко убежден, что дайте возможность нам – мы 29 (августа), я думаю, проведем первое голосование, а уже в начале сентября постараемся сделать то, что не могли сделать в Украине за 28 лет“, - заявил Стефанчук.

По его словам, вывод Конституционного суда относительно документа позволяет голосовать за него, чтобы “предварительно поддержать“, и еще раз - чтобы окончательно внести изменения в основной закон.

“Решение любого суда – это резолютивная часть. В резолютивной части решения Конституционного суда никаких замечаний относительно проекта № 7203 нет, и поэтому мы со спокойной душой выносим его на парламентскую процедуру голосования“, - отметил Стефанчук.

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Напомним, ранее Руслан Стефанчук заверил, что все победы президента Владимира Зеленского - еще впереди.

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