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Богдан назвал "порохоботиками" всех, кто осудил его отдых в Сен-Тропе с коррупционерами, – блогеры

Комментариев: 8
Богдан назвал "порохоботиками" всех, кто осудил его отдых в Сен-Тропе с коррупционерами, – блогеры

В социальных сетях растет возмущение из-за того, что глава Офиса президента Андрей Богдан в День независимости Украины развлекался во французском Сен-Тропе в компании полуголых девиц и элитного алкоголя. Также украинцев шокировало издевательское оправдание чиновником своего поступка, в частности его призыв “парахоботики узбагойтесь“.

Об этом сообщают Украинские Новости.

Так, по мнению политика и блогера Виталия Куприя, Андрей Богдан “оторвался полностью от земных реалий“.

“После райских выходных на Лазурном побережье Франции в окружении привлекательных женщин и с потоками шампанского Dom Perignon по 1000 евро за бутылку он говорит украинском “узбагойтесь“! Вы, господин Богдан, сейчас второй, а то и первый человек по влиянию в государстве. Вы должны быть образцом порядочности и нравственности. Я уже не говорю и о законности. Завтра я вам на стол положу факты коррупции в Минюсте, к которой причастны ваши друзья с вечеринок в Сен-Тропе (речь об Андрее Довбенко, которого называют “смотрящим за Минюстом“, и свадьбу которого отмечали в Сен-Тропе, – ред.). Дам информацию о злоупотреблениях судей, которые делали там взносы на лобстеров и омаров. Какая будет ваша реакция? Промолчите как всегда?“ – возмутился Куприй.

Он подчеркнул, что Богдан уже имеет конфликт интересов, развлекаясь в окружении коррупционеров, приближенных к Порошенко и Яценюку.

В свою очередь журналист и политолог Кирилл Сазонов выразил негодование тем, что Богдан назвал “порохоботиками“ всех, кто осудил его отдых в Сен-Тропе с коррупционерами. И это при том, что украинцы, возмущенные поведением главы ОП, голосовали как раз за президента Владимира Зеленского, но не за Богдана.

“Богдан проклинает “порохоботиков“, которые рассказали про его роскошный отдых в Сен-Тропе. Пишет – в свободное время отдыхаю, где хочу. Я сейчас не буду писать про то, как и с кем там устроили гулянку – еще будет время. Сейчас только про любимого Зеленским и Коломойским Богдана. У ключевого чиновника в воюющей стране свободного времени и такого количества свободного бабла быть не может“, – подчеркнул Сазонов.

Блогер и эксперт Сергей Орешет отметил, что упоение безграничной властью, которая “милостью Зеленского“, излилась на Богдана, туманит рассудок и обретает гротескные формы.

“И неважно, чья это свадьба, неважно что это Сен-Тропе, важно другое: наша страна, ее праздники, ее народ с полунищим существованием совершенно не волнуют чиновника, которого Украина наняла на работу. Он ясно и понятно формирует у новой элиты видение того, как должен жить, работать и отдыхать человек облеченный властью. Красноречивый сигнал – делай как я, равняйся на меня, забей на мнение людей, ты теперь власть, мы их (народ) снова сделали!“ – написал Орешет.

Раскритиковали блогеры и попытку Андрея Богдана в качестве оправдания роскошного отдыха опубликовать фото с передовой, где глава ОП позирует с оружием.

“Фото с оружием... Я тоже был на линии фронта. Но я считаю, или ты берешь в руки оружие и идешь воевать – или ты не берешь в руки оружие. Вот именно это и является аморальным: использование боевого оружия как банального реквизита. Будто это какое-то развлекательное сафари. А не война, которая продолжается уже почти 6 лет и имеет на счету более десятка тысяч убитых. Лучше бы Богдан просто промолчал“, – констатировал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Отметим, что на свадьбе Андрея Довбенко в Сен-Тропе присутствовал ряд одиозных персонажей. Так, журналист Денис Бигус написал, что туда прилетал скандальный киевский застройщик Андрей Вавриш, которого продвигают на “смотрящего за столицей“. Также там был замечен олигарх-коррупционер времен Порошенко Павел Фукс.

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Комментариев (8)
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LoveFreedom    27.08.2019, 17:11
Оценка:  0
LoveFreedom
а пороха лаяли.. а самі то...))так само як і лаяли за те що товаришів с кумами до влади допустив...а подивітся тепер кого зе..в міністри і депутати видвинув...ті ж сами друзі і куми...правда тепер його))
ШтормЗайцев    27.08.2019, 17:05
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
Все время отдыхают по заграничным курортам. Видимо хотят удивить своих избирателей роскошной жизнью. А когда же они работать будут ?
ОлегП    27.08.2019, 16:52
Оценка:  -1
ОлегП
Это только начало. Зебилам ещё предстоит локти кусать. Когда с грязи и сразу в князи, то дерьмо всегда лезет ушами.
Peyot    27.08.2019, 16:31
Оценка:  +3
Peyot
поздравдяю зебилов которые возмущены что шсмотрящие за клоуном просерают деньги на сантропе поднимают себе зп и т.д. Теперь вы тоже порохоботы!
Майдановець    27.08.2019, 16:30
Оценка:  +7
Майдановець
Що, Бодю, запаморочення від успіхів?
подолянин    27.08.2019, 16:25
Оценка:  +6
подолянин
За Сталіна опозицію називали "врагі народа". Зараз - порохоботами.
Виталий__    27.08.2019, 16:20
Оценка:  +6
Виталий__
-Хто всрався?
-Порохобот!
tamarakoren    27.08.2019, 16:54
Оценка:  -2
tamarakoren
с такими "успехами" и гульбой зекоМАНДы мы все станем порохоботами )
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