Зеленский в среду проведет "заключительный тренинг" для нардепов
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В среду, 28 августа, партия “Слуга народа“ проведет заключительный тренинг перед работой в Верховной Раде 9-го созыва. Его проведет президент Владимир Зеленский, передает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.
“Всем представляют законопроекты, которые проголосуют в первые дни работы парламента. Планируется принять много всего и сразу, прямо со старта. Особое внимание уделят и системе "Рада". Подробно обсудят, что и как работает, а также как голосовать“, - пояснил источник.
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Предварительно известно, что 29 августа парламент проработает кадровые вопросы - утвердит президиум, выберет премьер-министра и Кабмин. Далее перейдут к ряду законопроектов, которые контролируют действия непосредственно народных депутатов.
Речь идет о снятии неприкосновенности, наказание за кнопкодавства и так далее. Это приоритет Офиса президента, заверяют источники издания.
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Напомним, ранее директор ГБР Роман Труба объяснил, зачем детективы пришли с осмотром "сенсорной кнопки" в Верховную Раду.
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