Лещенко озвучил предварительный список новых министров

Арсен Аваков может остаться в своем кресле, получить должность вице-премьера или же главы СНБО.

Читай также: Зеленский в среду проведет "заключительный тренинг" для нардепов

Предварительный список депутатов будущей ВР уже известен. Об этом в Facebook сообщил нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко.

Он подтвердил, что главным кандидатом на должность премьера является Алексей Гончарук, генерального прокурора - Руслан Рябошапка. Главным кандидатом на должность министра финансов остается действующий министр финансов Оксана Маркарова.

Читай также: Зеленский рассказал о кандидатах в премьеры

Благодаря ее контакту с МВФ и осведомленности в работе Минфина новая команда решила ее оставить. Кроме того, у нее сложились хорошие отношения с ОП.

Министром экономики, скорее всего, станет замглавы Совета Национального банка Тимофей Милованов

Читай также: Зеленский определился с кандидатурой премьера - УП

Министром инфраструктуры должен стать руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, министром энергетики - руководитель “Укрэнерго“ Всеволод Ковальчук. Еще одна фамилия на эту должность - Андрей Герус.

Министром ЖКХ могут назначить бывшего депутата от “Самопомощи“ Алену Бабак. По словам Лещенко, Бабак и Зеленский знакомы еще с Кривого Рога, где они вместе учились. Также бывший депутат Киеврады от “Самопомощи“ Андрей Ноздря может занять МинЖКХ.

Место Уляны Супрун займет, вероятнее всего, глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. По словам Лещенко, к и.о. министра у людей очень много вопросов из-за медреформы, и потому увольнение Супрун - решенный вопрос.

Читай также: “Слуга народа” Борзова призналась, что у нее был бизнес в Крыму и заявила о выходе из него

Министром юстиции может стать Ирина Венедиктова, новоизбранный нардеп от “Слуги народа“. Должность министра внутренних дел может остаться за Арсеном Аваковым, хотя Лещенко считает такое решение неприемлемым. По второму сценарию он может стать вице-премьером или секретарем СНБО.

Министром обороны может стать Андрей Загороднюк, возглавляющий предсприятие, близкое к оборонным контрактом.

Напомним, ранее у Зеленского ответили, кто может стать министром обороны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.