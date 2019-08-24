Новоизбранный “слуга народа” Скичко попрощался с телевидением
Известный украинский телеведущий Александр Скичко официально попрощался с телевидением и своими поклонниками. Об этом он написал в своем микроблоге Instagram.
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Скичко поблагодарил телеканал Украина за длительное и результативное для обеих сторон сотрудничество. Также он попрощался со своими зрителями и написал, что это, вероятно, его последняя работа на телевидении.
Возможно, это была моя последняя работа в качестве ведущего на ТВ, кто знает. Это жизнь, и никто не может предсказать его будущее. Однако, однозначно, я хочу поблагодарить канала "Украина" за 5 лет незабываемого опыта, - написал Скичко.
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Также “слуга народа” девятого созыва Верховной Рады перечислил все телевизионные проекты, к которым он за долгие годы своей работы имел отношение. Скичко отметил, что это был жизненный опыт для него.
Главное - огромное спасибо всем зрителям, которые дали мне возможность реализовать эти проекты! Спасибо за 10 лет опыта на ТВ! 10 лет. А дальше новая история, буду делать все для того, чтобы оправдать ваш кредит доверия и любви, - подытожил Скичко.
Просто зараз на каналі Україна йде святковий концерт «З Днем народження Україно». Можливо це була моя остання робота в якості ведучого на ТВ, хто знає, це життя, і ніхто не може передбачити його майбутнє. Проте, однозначно, я хочу подякувати каналу Україна за 5 років незабутнього досвіду, усій команді проекту «Зірковий шлях», з якою ми відзняли більше 1000 випусків!!!! Особливо дякую тим, з ким ми починали цей проект, навмисно не називаю імена, бо точно когось забуду. Впевнений у проекту попереду багато перемог, проте тепер вже з новим ведучим! Хочу подякувати команді проекту «Дивовижні люди», а також команді проекту «Без паніки». Ви ті, з ким я «жив» протягом останнього часу, ми створили 26 неймовірних випусків, це було непросто, але ми змогли! Дякую команді авторів, дякую нашим продюсерам, креативній команді, фантастично талановитим співведучим, усій знімальній групі, дякую керівництву каналу Україна за можливість такого неймовірного експерименту! І головне - величезна подяка усім глядачам, які дали мені можливість реалізувати ці проекти! Дякую за 10 років досвіду на ТВ! 10 років!!! дякую!!! А далі нова історія, буду робити все для того, аби виправдати ваш кредит довіри та любові! #допобаченнятелебачення
Напомним, Александр Скичко идет на выборы со “Слугой народа”. Известный телеведущий рассказал о своем решении.
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