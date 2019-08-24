Новоизбранный “слуга народа” Скичко попрощался с телевидением

Телеведущий покидает шоу-бизнес и начинает политическую карьеру.

Известный украинский телеведущий Александр Скичко официально попрощался с телевидением и своими поклонниками. Об этом он написал в своем микроблоге Instagram.

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Скичко поблагодарил телеканал Украина за длительное и результативное для обеих сторон сотрудничество. Также он попрощался со своими зрителями и написал, что это, вероятно, его последняя работа на телевидении.

Возможно, это была моя последняя работа в качестве ведущего на ТВ, кто знает. Это жизнь, и никто не может предсказать его будущее. Однако, однозначно, я хочу поблагодарить канала "Украина" за 5 лет незабываемого опыта, - написал Скичко.

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Также “слуга народа” девятого созыва Верховной Рады перечислил все телевизионные проекты, к которым он за долгие годы своей работы имел отношение. Скичко отметил, что это был жизненный опыт для него.

Главное - огромное спасибо всем зрителям, которые дали мне возможность реализовать эти проекты! Спасибо за 10 лет опыта на ТВ! 10 лет. А дальше новая история, буду делать все для того, чтобы оправдать ваш кредит доверия и любви, - подытожил Скичко.

Напомним, Александр Скичко идет на выборы со “Слугой народа”. Известный телеведущий рассказал о своем решении.

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