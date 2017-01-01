СБУ задержала продавцов оптовых партий амфетамина в Киеве

Среднемесячный доход участников группы составлял примерно 4 млн гривен, утверждают в спецслужбе.

В Киеве разоблачена наркогруппировка, которая специализировалась на незаконном изготовлении и реализации психотропных веществ. Об этом сообщает СБУ во вторник, 27 августа.

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Оперативники спецслужбы установили, что двое киевлян, один из которых ранее судим за кражу и разбой, наладили производство амфетамина для продажи.

Подпольные цеха злоумышленники обустроили в своих частных домах, расположенных в Киевской и Винницкой областях. Там они изготавливали ежемесячно почти 10 килограммов психотропных веществ. Готовый "товар" фигуранты оптом сбывали на территории столичного региона и частично в Черниговской области через разветвленную сеть дилеров, - говорится в сообщении.

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По оперативной информации, среднемесячный доход участников группы составлял примерно 4 млн гривен.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из АЗС в Бориспольском районе при попытке продажи двух килограммов амфетамина на сумму 800 тысяч гривен по ценам "черного рынка".

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о незаконном производстве и изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ч.3 ст.307 УК Украины). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, в Киеве задержали поставщиков амфетамина военным. Военная прокуратура Киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию, которая изготавливала психотропы.

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