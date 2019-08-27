Парубий и Стефанчук подозревают друг друга в подвохе с "сенсорной кнопкой"

У Зе не уверены, что кнопку 2002 года вводят просто так, а спикер ВР считает, что приход ГБР накануне первого заседания подозрителен.

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ГБР и СБУ почему-то заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Верховной Раде. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, передает ТСН.

Подозрительным является то, что всего за два дня до начала работы Рады силовики заподозрили, что в электронную систему было осуществлено вмешательство.

Что интересно, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает подозрительными попытки старого руководства парламента ввести сенсорную кнопку именно сейчас, передает УП.

Он также заявил, что если следственные действия помешают депутатам 29 августа воспользоваться системой “Рада“, то они будут голосовать руками.

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"Для нас непонятны и неприятные манипуляции, которые проводятся сегодня на техническом уровне. Мы их не понимаем", - отметил Стефанчук.

"Зная о том, как происходила политическая борьба у нас в течение этого периода, у нас возникают определенные сомнения и подозрения относительно того, насколько мы можем запуститься до 29 числа", - говорит он.

В то же время Стефанчук уверен, что оборудование в ВР давно пора обновить.

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"Когда на пороге стоит 21 век и в каждом даже маленьком телефоне есть возможность персонификации или с Face ID, или через print-finger - а Рада работает на аппаратуре - я уже давно не видел таких больших мониторов с дискетами - и программном обеспечении 2002 года", - подчеркнул он.

Что касается сенсорной кнопки, принципиальны две вещи: эта кнопка должна иметь техническую гарантию и юридическую гарантию, считает Стефанчук.

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"Пока это вводится нахрапом, без технического и юридического обоснования, у нас как у партии большинства вызывают подозрения желание совершенствовать на базе техники 2002 года предстоящее голосование для Верховной Рады", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра Владимир Зеленский проведет заключительный тренинг для нардепов.

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