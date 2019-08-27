В МинВОТ рассказали о минировании тысяч километров территории

Пострадавшим лицам обещают выплачивать до 20 тысяч грн.

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На данный момент заминировано около 7 тысяч км2 территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Виктория Воронина, передает УНН.

“У нас на территории Украины очень большая часть Донецкой и Луганской областей является заминированными, даже освобожденные территории имеют минное загрязнение“, - сказала Воронина.

По ее словам в МинВОТ занимаются не разминированием, а информированием населения относительно безопасного поведения. Таким образом создана информационная полиграфия, которая направляется в места проведения работ вблизи линии разграничения, где есть подозрение на загрязнение минами.

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“Мы создали фонд помощи жертвам от мин. Это финансирование правительства Швейцарской конфедерации. Эта категория жертв не фиксируется в Украине ни одним органом власти, поэтому мы решили сделать такой фонд“, - отметила она.

“Помощь может быть оказана в лечении, протезировании или в переквалификации лиц, которые пострадали“, - сказала Воронина.

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По ее словам, сейчас ведутся переговоры, чтобы максимальный размер пособия составлял 20 тысяч грн на одного человека.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что никакое перемирие на Донбассе не соблюдается.

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