Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленская на День Независимости была в платье от жены Кошевого

Комментариев: 10
Елена Зеленская на официальное празднование Дня Независимости надела платье от бренда PICO, который принадлежит Ксении Кошевой.
Елена Зеленская на День Независимости надела платье от жены Кошевого
Елена Зеленская на День Независимости надела платье от жены Кошевого
Страна

На праздновании Дня Независимости первая леди Елена Зеленская появилась в белом платье от украинского бренда PICO, основательницей и дизайнером которой является жена Евгения Кошевого Ксения. Об этом сообщает КП в Украине во вторник, 27 августа.

“Нам показали картинку, как наряд примерно должен выглядеть. Пошив платья с двумя примерками занял два с половиной дня. Это был очень срочный и достаточно сложный заказ. Были пожелания и предпочтения по фасону, длине рукава, длине подола”, - рассказала Кошевая о пошиве платья.

Отмечается, что платье как у первой леди можно сшить на заказ по цене до 5 тысяч гривен.

“Там достаточно недешевая ткань. Можно по желанию поменять цвет. Не могу сказать, что клиенты валят каждый день сотнями, но активность страницы повысилась и стали больше заказывать. Так что да, это нам сыграло на руку. Спасибо Лене за этот заказ”, - поделилась Ксения.

Напомним, что в Киеве прошли масштабные празднования в честь Дня независимости. Президент Владимир Зеленский произнес речь, в которой рассказал, что каждый его день начинается со сводки Генштаба о ситуации на Донбассе.

Часть участников Марша защитников после шествия пришли под офис президента в Киеве с требованием "Нет капитуляции".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: платье, День Независимости, первая леди, наряд, Елена Зеленская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    27.08.2019, 20:07
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Я вспоминаю беглого Хводоровича. Тот тоже был редкий мудак, но одевался всегда "с иголочки". А это eбaный стыд, а не президент.
ВосставшийИзБана    27.08.2019, 20:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А похоже на китайский ширпотреб.
ВосставшийИзБана    27.08.2019, 20:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Почему нет новостей про 100 дней?
bertal    27.08.2019, 20:13
Оценка:  0
bertal
Почему?-есть. ЗЕ поехал туда, потом полетел туда, все его приглашают. Правда результат -(минусовый), продаст землю Украинцев, вот к чему все идет или кто то думает по другому?
Letohradek    27.08.2019, 20:17
Оценка:  0
Letohradek
"Союзник" думает по другому. И пока до него де дошло, какую крысу он привел к власти.
Брюква_и_Клюква    27.08.2019, 19:57
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А сам Волотька был в дурацких штанах "а`ля дудочка", да еще и неглаженных, и штиблетах с 10 см каблуком. От этого и идиотская прыгающая походка
Letohradek    27.08.2019, 19:35
Оценка:  0
Letohradek
БМ, а трусы и прокладка от какой фирмы? Ведь украинцам это очень необходимо знать!?
Coюзник    27.08.2019, 19:41
Оценка:  +2
Coюзник
Жена Порошенко тоже дизайнеров своих пиарит ... только ты почему то про прокладки молчал
Letohradek    27.08.2019, 19:50
Оценка:  0
Letohradek
Вижу, ты еще не прозрел, кого ты привел к власти ...
Letohradek    27.08.2019, 19:52
Оценка:  -1
Letohradek
Меня всегда больше интересовало это: Youtube -
Про Марш защитников Украины. Впечатления лейтенанта ВСУ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь