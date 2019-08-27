Зеленская на День Независимости была в платье от жены Кошевого

Елена Зеленская на официальное празднование Дня Независимости надела платье от бренда PICO, который принадлежит Ксении Кошевой.

Елена Зеленская на День Независимости надела платье от жены Кошевого Страна

На праздновании Дня Независимости первая леди Елена Зеленская появилась в белом платье от украинского бренда PICO, основательницей и дизайнером которой является жена Евгения Кошевого Ксения. Об этом сообщает КП в Украине во вторник, 27 августа.

“Нам показали картинку, как наряд примерно должен выглядеть. Пошив платья с двумя примерками занял два с половиной дня. Это был очень срочный и достаточно сложный заказ. Были пожелания и предпочтения по фасону, длине рукава, длине подола”, - рассказала Кошевая о пошиве платья.

Отмечается, что платье как у первой леди можно сшить на заказ по цене до 5 тысяч гривен.

“Там достаточно недешевая ткань. Можно по желанию поменять цвет. Не могу сказать, что клиенты валят каждый день сотнями, но активность страницы повысилась и стали больше заказывать. Так что да, это нам сыграло на руку. Спасибо Лене за этот заказ”, - поделилась Ксения.

Напомним, что в Киеве прошли масштабные празднования в честь Дня независимости. Президент Владимир Зеленский произнес речь, в которой рассказал, что каждый его день начинается со сводки Генштаба о ситуации на Донбассе.

Часть участников Марша защитников после шествия пришли под офис президента в Киеве с требованием "Нет капитуляции".

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