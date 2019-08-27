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Нацполиция задержала Богатыреву – СМИ

Комментариев: 15
Раиса Богатырева прилетела в Украину рейсом из Минска и сразу была передана правоохранителям, утверждает источник.
Раиса Богатырева подозревается в хищении государственных средств в особо крупных размерах
Раиса Богатырева подозревается в хищении государственных средств в особо крупных размерах
thekievtimes.ua

Бывший министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник во вторник, 27 августа.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту Жуляны (Киев – ред.) передана Нацполиции", – сказал собеседник.

В свою очередь Украинская правда уточняет, что Богатырева прилетела рейсом из Минска.

"Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов", – пишет издание.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2015 года Евросоюз снял санкции с Раисы Богатыревой. В Генпрокуратуре посчитали объективным такое решение ЕС, подчеркнув, что в Украине уголовное производство против бывшего министра не закрыто.

Богатырева подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о 6,5 млн гривен, которые были перечислены Минздравом, когда Богатырева его возглавляла в 2012 году, на счета частной компании.

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Теги: Богатырева, Минздрав, аэропорт, полиция, Раиса Богатырева, Жуляны, задержание, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (18)
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Сеемма    27.08.2019, 21:47
Оценка:  +1
Сеемма
ЕС санкции сняла и с Богатыревой, и с Януковича. Не доказательств воровства. На фейках Найема страну разнесли в рухлядь. Минусуйте по очереди. Дыбылы плять.
Евроскептик    27.08.2019, 21:27
Оценка:  +1
Евроскептик
Раньше статья была,что дело против нее закрыли по истечении срока расследования.
Cowboychik    27.08.2019, 21:46
Оценка:  -1
Cowboychik
В марте 2015 года Евросоюз снял санкции с Раисы Богатыревой, а в Украине уголовное производство против бывшего министра не закрыто.
Cowboychik    27.08.2019, 20:59
Оценка:  +2
Cowboychik
Какая то дешевая избирательность. Виновата, сажайте, но ведь при Богатыревой лекарства были гораздо дешевле. Майдавонь вообще не крала? Только регионалы воровали?
andy55524    27.08.2019, 21:19
Оценка:  -5
andy55524
доллар был по восемь, мозг включи.
Letohradek    27.08.2019, 21:22
Оценка:  -4
Letohradek
Откуда мозг у белгородского уйобка?
Cowboychik    27.08.2019, 21:37
Оценка:  +1
Cowboychik
А хто так гривну опустил? Майдавонь? Зачем свергали Януковоча?
Letohradek    27.08.2019, 21:45
Оценка:  -2
Letohradek
Белгородский уебень, тебе какое дело до Украины?
А Януковича свергали, что бы зэк не успел узурпировать власть до такой степени, что бы следующие выборы в Украине были невозможны. А кроме этого, еще и за то, что урка не подписал ассоциацию с ЕС.
Cowboychik    27.08.2019, 21:48
Оценка:  0
Cowboychik
Да прекрати выдумывать про Яныка. Был бы он такой крутой, разогнал бы майдавошек в 2014-м и не было бы сейчас таких проблем. Хто нещасну сотню завалил? Тоже Януковоч?
andy55524    27.08.2019, 20:32
Оценка:  -3
andy55524
еще бы пи.дорка с кацапской фамилией портнов арестовать, но тот хахаль вооружен знаниями юриспруденции. Но знания и сила механики, где-то рядом...
bertal    27.08.2019, 20:30
Оценка:  +3
bertal
Класс, только что ей инкриминируют? Мы уже видели шоу с вертолетами и что дальше?
andy55524    27.08.2019, 20:40
Оценка:  -4
andy55524
старушенция дряхлая, ето не Лорак и Повалий. Сдуется мать, там и так лица нет, только Дамбасс, иль Крым, там их обитель.
Letohradek    27.08.2019, 20:30
Оценка:  -5
Letohradek
Зэбилы, вы для этого выбрали туповатого клоуна, что бы януковское ворье возвращалось в Украину?
andy55524    27.08.2019, 20:33
Оценка:  -4
andy55524
Есть проблема...
andy55524    27.08.2019, 20:37
Оценка:  -4
andy55524
януковское ворье всё принимать и отправлять в их дом, то бишь в рашу....
Letohradek    27.08.2019, 20:49
Оценка:  -4
Letohradek
Но этого новая власть не делает ... ((
andy55524    27.08.2019, 20:55
Оценка:  -4
andy55524
согласен, но соотечественники выбрали Зе, но и Зе перестраивается. На Банковую приедут люди из АТО, там и в штанишки кто_то сделает.
Cowboychik    27.08.2019, 21:44
Оценка:  -1
Cowboychik
Миллионам украинцам не дали проголосовать. Так что людишки из атошки вам не помогут...))))
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