Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно доставлено в порт Херсона

Комментариев: 3
Из-за отказа капитана судна Мрия выполнять решение суда, правоохранители доставили судно из акватории Черного моря в порт Херсона.
Ранее корабль назывался Вилга, а теперь – Мрия
Ранее корабль назывался Вилга, а теперь – Мрия
Прокуратура АРК Крым

Судно Мрия, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе доставлено в порт города Херсон. Об этом сообщила прокуратура Автономной республики Крым на своем Телеграм-канале во вторник, 27 августа.

"Под процессуальным руководством прокуратуры, пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, сотрудники СБУ в АР Крым, вместе с морской охраной, выполнили решение суда по сопровождению арестованного судна "Мрия" (Mriya) к месту хранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранители доставили судно из акватории Черного моря в порт Херсона.

"В настоящее время судно Мрия находится в Херсонском морском порту под охраной", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне Мрия. Позже стало известно, что суд арестовал этот корабль.

В июне 2015 года это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, суд, Херсон, судно, корабль, порт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
COZEL    27.08.2019, 21:44
Оценка:  0
COZEL
ЭТО ПИРАТСВО И ПО ПОЛНОЙ И ПО САМЫЕ ЯЙЦА
nelci    27.08.2019, 21:32
Оценка:  0
nelci
Надо наказать судно, сто плетей по корме, и пусть команда забирает его или кто то хочет поиметь его в личное пользование?
andy55524    27.08.2019, 20:58
Оценка:  -3
andy55524
Кэпа на дыбу подняли, за нарушение Присяги.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь