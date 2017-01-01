На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ

Враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов пять раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 27 августа.

Отмечается, что противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Павлополь, Марьинка и Светлодарск.

Напомним, за сутки 26 августа сепаратисты 12 раз обстреляли позиции украинских военных. Тогда также был ранен один боец.

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