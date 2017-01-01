Зеленский проведет закрытое совещание со "слугами народа" – СМИ

Мероприятие с участием главы государства состоится в конгрессно-выставочном центре Парковый, утверждает источник.

Президент Украины Владимир Зеленский собирает избранных народных депутатов от партии Слуга народа на закрытое заседание фракции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в этой политической силе во вторник, 27 августа.

Совещание с участием главы государства пройдет завтра, 28 августа. Начало ориентировочно в 16:00.

Также отмечается, что фракция партии Слуга народа проведет мероприятие в выставочном центре Парковый, который находится недалеко от здания парламента.

Ранее во вторник стало известно, что подготовительная депутатская группа определилась с руководством комитетов в Верховной Раде девятого созыва. Большинство руководящих должностей забрали нардепы от Слуги народа.

Также сообщалось, что Вадимир Зеленский пригрозил депутатам от партии Слуга народа серьезным разговором, если они будут плохо работать.

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