Богатырева проведет ночь в изоляторе - СМИ

Экс-министра здравоохранения времен президента Виктора Януковича привезли в суд после завершения рабочего времени.

Бывшая министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева, которая 27 августа вернулась в Украину, проведет ночь в изоляторе временного содержания Нацполиции. Об этом сообщает LB.ua.

В Печерском райсуде подтвердили, что Богатыреву привезли в суд для избрания меры пресечения. Однако это было после завершения рабочего времени. Поэтому суд не принимал решения.

Поэтому Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке, а 28 августа состоится суд по избранию меры пресечения.

Как сообщается, адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий. Экс-министр прилетела, сознательно понимая, что могут быть проблемы, ведь по одним документам розыск ее прекращен, по другим - все претензии в силе.

Напомним, Богатырева была задержана в аэропорту Киев. Она прилетела рейсом из Минска. Во время прохождения пограничного контроля на нее сработала база данных. Пограничники установили, что в отношении нее есть поручение от правоохранительных органов и, собственно, после этого она была передана сотрудникам Нацполиции.

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