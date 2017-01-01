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Вышинский не собирается признавать вину - адвокат

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Главный редактор РИА Новости Украина не менял свою позицию относительно возможного обмена.
Адвокат Вышинского сообщил, что его подзащитный не собирается признавать вину
Адвокат Вышинского сообщил, что его подзащитный не собирается признавать вину
sputnik-news.ee

Главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не менял свою позицию относительно возможного обмена и не собирается признавать выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, передает ТАСС.

"Вышинский не поменял свою позицию по обмену и не собирается признавать вину", - отметил он.

По словам адвоката, в среду, 28 августа, пройдет новое слушание. "Суд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста и ходатайство о смене меры пресечения", - добавил Доманский.

Ранее СМИ сообщали, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы "убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался".

Суд продлил арест Вышинскому

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Теги: обвинения, вина, обмен пленными, Кирилл Вышинский
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Источник: korrespondent.net

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