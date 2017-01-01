Минсоцполитики назвало точное число переселенцев
Минсоцполитики сообщило о почти полтора миллиона перемещенных лиц с неподконтрольных Украине территорий.
По данным государственной информационной базы данных в Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев. Об этом сообщают в Минсоцполитики.
По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 402 869 человек, которые ранее проживали на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.
Как сообщалось, более половине внутренне перемещенных лиц денег хватает только на питание, или даже на питании они вынуждены экономить.
Названо число переселенцев из Крыма и Севастополя
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