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Минсоцполитики назвало точное число переселенцев

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Минсоцполитики сообщило о почти полтора миллиона перемещенных лиц с неподконтрольных Украине территорий.
В Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев
В Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев

По данным государственной информационной базы данных в Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев. Об этом сообщают в Минсоцполитики.

По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 402 869 человек, которые ранее проживали на временно неподконтрольных территориях  Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Как сообщалось, более половине внутренне перемещенных лиц денег хватает только на питание, или даже на питании они вынуждены экономить.

Названо число переселенцев из Крыма и Севастополя

 

 

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Теги: переселенцы, минсоцполитики, аннексия Крыма, переселенцы из зоны АТО
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Источник: korrespondent.net

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