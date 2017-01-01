Итоги 27 августа: новый состав Кабмина и Болтон в Украине

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Болтон приехал в Киев поддержать Зеленского; нардеп восьмого созыва “слил” половину нового состава Кабинета министров: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Болтон прилетел в Киев ради поддержки Зе

Болтон надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, отмечает посольство. “Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!“, говорится в сообщении.

“Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути“, - говорится в пресс-службе.

Силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде

23 и 27 августа следователи ГБР совместно с оперативным подразделением СБУ проводили осмотр центра управления системой “Рада“ из-за перспективы введения сенсорной кнопки.

Причиной осмотра стала информация, что руководство Аппарата ВР собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины.

Лещенко озвучил предварительный список новых министров

Предварительный список депутатов будущей ВР уже известен. Об этом в Facebook сообщил нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко.

По информации нардепа, на данный момент кадровые назначения в новом Кабмине выглядят так: премьер-министр - Алексей Гончарук; министр финансов - Оксана Маркарова; министр экономики - Тимофей Милованов; министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады); министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР); министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря); министр здравоохранения - Олег Петренко.

Нацполиция задержала Богатыреву

Бывший министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции.

“Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту Жуляны (Киев - ред.) передана Нацполиции“, - пишут СМИ.

К слову, по информации медиа, Богатырева прилетела из Минска.

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