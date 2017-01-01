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На Донбассе ранен украинский военный

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За сутки сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя миномет 82 мм.
Один военнослужащий ранен
Один военнослужащий ранен
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Сепаратисты 27 августа 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом по состоянию на 7 утра 28 августа сообщил штаб ООС

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Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, - сообщили в штабе.

Напомним, утвержден график работ на мосту в Станице Луганской. В присутствии СЦКК и СММ ОБСЕ был продолжен разбор конструкций фортификационного сооружения. 

 

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, новости Донбасса, война на Донбассе
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