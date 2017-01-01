На Донбассе ранен украинский военный

За сутки сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя миномет 82 мм.

Сепаратисты 27 августа 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом по состоянию на 7 утра 28 августа сообщил штаб ООС

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Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, - сообщили в штабе.

Напомним, утвержден график работ на мосту в Станице Луганской. В присутствии СЦКК и СММ ОБСЕ был продолжен разбор конструкций фортификационного сооружения.

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