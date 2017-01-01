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Синоптики обещают украинцам безоблачный летний день

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28 августа по всей территории Украины ожидается солнце и жара.
Погода 28 августа
Погода 28 августа
meteo.gov.ua

Синоптики обещают 28 августа Украине исключительно приятную летнюю погоду. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня максимально жаркий летний день. Воздух прогреется в пределах +27…+32 градуса по Цельсию.

На востоке ситуация практически такая же. Синоптики обещают солнечный день. На улице +24…+27 градусов по Цельсию.

Южным регионам в разгар бархатного сезона обещают жаркий летний день. На термометре +27…+31 градус по Цельсию.

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На севере Украины сегодня день пройдет без осадков. Ожидаются только жара и много солнца. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +28 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня без осадков. На протяжении дня ожидается от +25 до +29 градусов.

В столице 28 августа ожидается летний жаркий день. Воздух прогреется от +25 до +27 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине объявили максимальную пожарную опасность до 27 августа. Предупреждение касается периода с 24 по 27 августа.

 

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Теги: погода, лето, август
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