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Взрыв в Дрогобыче: количество погибших возросло

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Под завалами могут находиться еще три человека. Появились фото и видео с места проведения спасательных работ.
Разрушенный дом в Дрогобыче
Разрушенный дом в Дрогобыче
dsns.gov.ua

Спасатели нашли тело еще одного погибшего во время взрыва жилого дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом в среду, 28 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Таким образом на данный момент известно о двух погибших в результате обрушения дома.

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского, 101, в городе Дрогобыч найден еще один погибший человек. Так, по состоянию на 8:30, погибли два человека и семь госпитализированы (из них четыре ребенка)" – говорится в сообщении.

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщают, что двое пострадавших, из них один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается возраст госпитализированных детей: 6, 9, 12 и 17 лет.

Отмечается, что под завалами, по предварительной информации, могут находиться еще три человека. Спасательные работы продолжаются.

Тем временем спасатели опубликовали фото и видео с места проведения спасательных работ.

 

 

Напомним, минувшей ночью  в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Ранее сообщалось об одном погибшем. Его личность устанавливают.

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Теги: Львовская область, видео, фото, взрыв, жертвы, погибшие, Дрогобич
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Источник: korrespondent.net

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