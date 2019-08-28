В Николаеве ребенок побил педофила - СМИ

Восьмилетний мальчик сумел дать отпор извращенцу, который пытался его изнасиловать, ударив его кулаком в живот.

В Николаеве неизвестный мужчина напал во дворе дома на восьмилетнего школьника и пытался его изнасиловать. Об этом в среду, 28 августа, сообщают Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре.

Инцидент произошел утром 26 августа, во дворе по ул. Маршала Василевского.

Восьмилетний ученик второго класса одной из николаевских школ, вышел во двор погулять. Через некоторое время к нему подошел неизвестный мужчина средних лет и велел ему идти за ним. Неизвестный завел ребенка в глухой угол двора, возле забора профтехучилища. Убедившись, что никто из посторонних их не видит, мужчина приказал мальчику снять штаны и нижнее белье, после чего попытался перейти к действиям.

Удивительно, но восьмилетний мальчик не растерялся: он ударил неизвестного кулаком в живот и убежал, воспользовавшись замешательством насильника, который явно не ожидал активного сопротивления от малолетнего ребенка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции. Открыто уголовное производство по статье о попытке изнасилования (ч.3 ст. 15, ст. 152 УК Украины).

Накануне сообщалось, что в Полтаве прохожие спасли ребенка от изнасилования. Мужчина затащил играющую во дворе девятилетнюю девочку в кусты и пытался изнасиловать.

Напомним, Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. Закон о кастрации педофилов подписал спикер парламента Андрей Парубий.

Химическая кастрация педофилов. Что приняла Рада

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