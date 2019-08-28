"Ихтамнет-рептилоид": В Крыму троллят странный памятник с котом
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Не так давно в оккупированном Севастополе на центральном холме поставили своеобразный памятник "ихтамнету", пишут пользователи сети.
Через некоторое время оккупационные власти решили памятник убрать, и поискать ему новое место.
В сети тем временем произошел аншлаг и обсуждение не утихает до сих пор.
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"Кошмар на улицах города! Гардемарины трясутся от отвращения,кстати! в исторической части города в сквере возле храма Петра и Павла", пишет @KrimRt в Twitter.
"Приобретен и установлен за счёт бюджетных средств РФ", — написала пользователь и опубликовала скриншоты с паблика Севастополя, где местные жители осуждают "ихтамнета-рептилоида".
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Гульчатай,прикрой личико!— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 27, 2019
Гардемаринов тошнит! pic.twitter.com/XB7uRJpZOz
"Паблик Севастополя про рептилоида с котом, все 47 комментов такие. Попытка понаеха из Володарск, Нижний Новгород найти на скульпторе вышиванку разбилась. Гардемарины тут отчетливо видят трусы-косоворотку", - шутит пользователь.
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Напомним, в июне бывший канцлер и экс-лидер Социал-демократической партии Германии Герхард Шредер заявил, что Россия аннексировала украинский Крым "законно".
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