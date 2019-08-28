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"Ихтамнет-рептилоид": В Крыму троллят странный памятник с котом

Комментариев: 3
Не так давно в оккупированном Севастополе на центральном холме поставили своеобразный памятник "ихтамнету".
Памятник стоял в Севастополе, но его уже убрали
Памятник стоял в Севастополе, но его уже убрали
twitter.com/KrimRt

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Не так давно в оккупированном Севастополе на центральном холме поставили своеобразный памятник "ихтамнету", пишут пользователи сети.

Через некоторое время оккупационные власти решили памятник убрать, и поискать ему новое место.

В сети тем временем произошел аншлаг и обсуждение не утихает до сих пор.

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"Кошмар на улицах города! Гардемарины трясутся от отвращения,кстати! в исторической части города в сквере возле храма Петра и Павла", пишет @KrimRt в Twitter.

Памятник стоял в Севастополе, но его уже убрали
Памятник стоял в Севастополе, но его уже убрали
twitter.com/KrimRt

"Приобретен и установлен за счёт бюджетных средств РФ", — написала пользователь и опубликовала скриншоты с паблика Севастополя, где местные жители осуждают "ихтамнета-рептилоида".

twitter.com/KrimRt

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"Паблик Севастополя про рептилоида с котом, все 47 комментов такие. Попытка понаеха из Володарск, Нижний Новгород найти на скульпторе вышиванку разбилась. Гардемарины тут отчетливо видят трусы-косоворотку", - шутит пользователь.

twitter.com/KrimRt

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Напомним, в июне бывший канцлер и экс-лидер Социал-демократической партии Германии Герхард Шредер заявил, что Россия аннексировала украинский Крым "законно".

 

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Теги: памятник, Крым, Севастополь, аннексия, юмор
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Комментариев (4)
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Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 11:25
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
Надпись на монументе шикарная! )))
ВосставшийИзБана    28.08.2019, 11:24
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Если где-то чего-то украли,
Или где-то кого-то убили, -
Значит, кто-то вручает медали
Неизвестным Героям России (c)
asfd0    28.08.2019, 11:28
Оценка:  0
asfd0
Ирак, Ливия, Босния - ты об этом?
Huper!    28.08.2019, 11:17
Оценка:  -2
Huper!
Прошлый раз гидроцефал был, теперь непонятно что. Сами же над военными стебутся
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