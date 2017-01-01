В Херсонской области чиновникам прислали взятку по почте

Кроме денег, в конверте было уведомление о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта.

Взятка была отправлена в конверте brestcity.com

В Херсонской области сотрудники Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины получили почтовый конверт с взяткой внутри. Об этом сообщает пресс-служба Госархстройинспекции.

Во время распаковки конверта главным инспектором строительного надзора было выявлено Сообщение о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта и денежные средства, - говорится в сообщении.

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Сумму предлагаемой взятки в Госархстройинспекции не уточнили, однако указали, что конверт поступил от гражданки Рыжиловой Н.Ф.

Отмечается, что должностные лица управления составили акт о выявлении имущества, которое может быть неправомерной выгодой, и вызвали представителей правоохранительных органов. Правоохранители составили протокол осмотра места происшествия и изъяли указанные средства для осуществления дальнейших процессуальных действий.

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Напомним, заведующий кафедры “Львовской политехники” попался на взятке. Взятку принес студент, который не смог сам сдать сессию.

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