Под Одессой муж застрелился после ссоры с женой

Мужчина застрелился из охотничьего ружья.

В Килийском районе Одесской области 66-летний мужчина застрелился после очередной ссоры с женой. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

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Предварительно известно, что пенсионер застрелился из охотничьего ружья. Родные даже не подозревали, что он способен на такой ужасный поступок.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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На данный момент опрашивают свидетелей самоубийства. Тело погибшего увезли на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается следствие.

Напомним, львовянин повесился в день рождения из-за долгов. Сколько и кому должен парень, еще выясняют правоохранители. Родные самоубийцы даже не догадывались, что он был игроманом.

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