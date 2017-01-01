Под завалами в Дрогобыче могут быть люди

Под завалами дома, который взорвался, еще ищут людей.

В городе Дрогобыч во Львовской области под завалами взорвавшегося дома могут находиться еще пятеро человек. Об этом рассказал заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ДСНС Петр Коротинский, передает gazeta.ua.

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По его словам, поисковые работы до сих пор продолжаются. Есть предположения, что под завалами дома находятся еще пятеро человек.

Найдены тела 2 погибших. По оперативным данным, под завалами может находиться 5 человек, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной, - рассказал Коротинский.

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Напомним, в Дрогобыче обрушился дом после взрыва. Предварительно, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

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